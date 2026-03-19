Es “un pequeño precio”: Trump justificó solicitud del Pentágono de US$200.000 millones para seguir la guerra en Irán

Según los cálculos del Pentágono, solo en la primera semana de la guerra Estados Unidos gastó US$11.300 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “un pequeño precio” la solicitud de US$ 200.000 millones que realizará el Pentágono al Congreso, con el propósito de continuar financiando la guerra en Irán.

Durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval, el mandatario norteamericano planteó que “tenemos el ejército más poderoso del mundo… La otra noche, lanzaron 114 cohetes contra un lugar determinado, cohetes de alta tecnología… todos y cada uno de ellos fueron interceptados con nuestro equipo”.

En particular, sobre la petición de fondos que efectuará el Pentágono, Trump manifestó que “es un pequeño precio a pagar para asegurarnos de mantenernos en la cima“.

Trump explicó por qué decidió iniciar la guerra en Irán

Al analizar el contexto en el que se inició el conflicto armado, recordó que “la economía estaba excelente. Los precios del petróleo eran muy bajos. La gasolina estaba bajando… lo teníamos todo en condiciones inmejorables. Pero viendo lo que estaba ocurriendo en Irán, dije: Me pesa tener que emprender esta incursión, pero tendremos que hacerlo“.

“En realidad, pensé que las cifras serían peores. Pensé que los precios subirían más de lo que subieron y, una vez concluida la operación, tendremos un mundo mucho más seguro”, complementó.

Aseveró que “Irán representa una amenaza grave para el mundo; para Oriente Medio y para el mundo entero. Y todos están de acuerdo conmigo. Por lo tanto, quise apagar ese incendio. Y dije: Ya saben, si hacemos esto, los precios del petróleo subirán. La economía se desacelerará un poco, pero pensé que sería peor; mucho peor. De hecho, pensé que existía la posibilidad de que la situación se tornara mucho más grave. No ha sido tan malo, y todo quedará resuelto muy pronto”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó la petición del Pentágono dado que, según aseguró, “hace falta dinero para matar a los malos“.

“Volveremos al Congreso y a nuestros representantes para asegurarnos de contar con la financiación adecuada”, adelantó.

La inyección de estos recursos resulta vital para que Estados Unidos continúe con su ofensiva junto a Israel, sobre todo porque, según los cálculos del Pentágono enviados al Congreso, solo en la primera semana de la guerra se gastaron US$11.300 millones. Se estima, además, que desde entonces se han gastado más de 1.000 millones de dólares diarios.