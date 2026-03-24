Por qué Israel tomó control del extremo sur del Líbano: la estrategia clave en su lucha contra Hezbollah

La decisión implica el desplazamiento forzado de la población civil libanesa que residía en la región.

Israel decidió crear una zona de seguridad en el sur del Líbano, la que se establecerá entre la frontera y el río Litami, de acuerdo con lo informado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

El secretario de Estado realizó el anuncio luego de reuniones que mantuvo con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, y otros mandos militares.

Se trata de un área que la ONU considera como desmilitarizada, en la que solo se permite la presencia de efectivos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.

Israel explicó por qué asumirá el control en el sur del Líbano

Según indicó el ministro de Defensa israelí, el propósito de asumir el control en el sur del Líbano es eliminar la amenaza de Hezbollah y garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel.

De acuerdo con lo previsto, la decisión implica el desplazamiento forzado de la población civil libanesa que residía en la región, según apuntó el medio Infobae.

En esa línea, Katz remarcó que el retorno de civiles al sector estará prohibido en la medida que se mantenga la presencia de militantes de Hezbollah o exista la amenaza del lanzamiento de misiles.

El río Litani, ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel, contaba con varios puentes, todos los cuales fueron destruidos para evitar el traslado de armas y efectivos del grupo chiíta.