Israel: “Hay muchas señales” de muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei

Por contrapartida, desde el régimen de Teherán dejaron en claro que Ali Jamenei está vivo, sano y a salvo, aunque no han compartido registros del ayatola tras los ataques.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, aseveró en conferencia de prensa que “hay muchas señales” que dan cuenta de la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de Irán, tras la ofensiva militar de Estados Unidos.

Netanyahu precisó que las fuerzas militares de Israel destruyeron su complejo, por lo que “hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros”.

En tanto, desde Tel Aviv aseguraron que el cuerpo de Ali Jamenei ya habría sido encontrado, mientras que medios locales consignaron que, tanto Donald Trump como Netanyahu, ya vieron “una foto del cuerpo” del líder iraní.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” indicó la cadena pública KAN.

