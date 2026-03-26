Los próximos pasos de Nicolás Zepeda tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki

Zepeda fue condenado por el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki así como por el ocultamiento de su cuerpo.

La defensa de Nicolás Zepeda anunció que recurrirán en los próximos 10 días al tribunal de casación de Francia para impugnar la condena de cadena perpetua que se dictó en contra de su representado, por su responsabilidad en el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki.

Según recogen medios franceses, el Tribunal de lo Criminal del Ródano consideró que Zepeda había sido el responsable, más allá de toda duda razonable, de la muerte de la joven japonesa en 2016 así como del ocultamiento de su cuerpo.

Adicionalmente, fue condenado a pagar 5 mil euros a la madre de Narumi, y la misma cantidad para el exnovio de la víctima, Arthur del Piccolo. También se determinó que pague 30 mil euros a sus hermanas y 20 mil a su padre. En los dos juicios que antecedieron a este, Zepeda había sido condenado a una pena de 28 años de presidio.

Desde Lyon, en diálogo con Chilevisión, la defensa calificó como una “injusticia” la decisión del tribunal. También anunció que apelarán y que exigirán las pruebas de ADN de la habitación de Narumi Kurosaki y de sus compañeros de su residencia universitaria a los que hicieron alusión durante este tercer juicio.

La defensa también criticó que la deliberación fue muy acotada, y que la condena puso a Zepeda injustamente al nivel de terroristas y asesinos seriales. Por otra parte, acusó que lo elevado de la condena responde a un intento de “revancha” del tribunal, por su insistencia en apelar.

Sylvie Galley, abogada de familia de Narumi Kurosaki, en conversación con el citado medio, valoró la sentencia como un reconocimiento al dolor de la familia, aunque evitó celebrar la decisión como una victoria. También desestimó la posibilidad de que haya un cuarto juicio.