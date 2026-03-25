Caso Narumi: la llorada declaración de Nicolás Zepeda y por qué podría recibir 30 años de cárcel

El fiscal Vincent Auger dijo que “hay tres razones por las que un hombre mata a su pareja o ex pareja (y) Nicolás Zepeda cumple las tres”.

El chileno Nicolás Zepeda lloró este miércoles en una nueva jornada del juicio que se sigue en su contra en Lyon, Francia, donde la Fiscalía pidió al tribunal que lo condene a 30 años de cárcel por el asesinato de su ex novia, la japonesa Narumi Kurosaki.

El fiscal, Vincent Auger, solicitó a los jueces y el jurado que declaren “culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión”.

“Un hombre que recorre 10.000 kilómetros para reencontrarse con su expareja tras una ruptura, no espera tres días y medio para reconquistarla“, apuntó Auger, quien indicó que Zepeda usó esos días para “preparar un crimen”.

“Hay tres razones por las que un hombre mata a su pareja o ex pareja: cuando ella anuncia que lo va a dejar, cuando lo deja o cuando rehace su vida. En este caso, Nicolás Zepeda cumple las tres“, afirmó el fiscal.

Por su parte, la abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Galley, manifestó que “Nicolás Zepeda es la última persona que vio a Narumi en vida y la primera, y única, en haberla visto muerta“.

En los dos juicios previos realizados en Besanzón, la ciudad donde ocurrieron los hechos, los jurados condenaron al chileno a 28 años de cárcel, tras encontrarlo culpable del crimen, que habría ocurrido el 5 de diciembre de 2016.

Nicolás Zepeda lloró al hablar de Narumi

Al tomar la palabra esta jornada, la defensa del chileno argumentó que ante la inexistencia de pruebas materiales y debido a que no se ha encontrado el cuerpo de la joven, su cliente debería ser absuelto por el beneficio de la duda razonable.

Por su parte, Nicolás Zepeda hizo uso de la palabra y se refirió a lo ocurrido con Narumi Kurosaki. “¡Nunca sabremos (lo que pasó con ella), porque no lo hice yo!“, gritó entre lágrimas.

“¡Nunca lo sabremos! ¡Y yo también quiero saber!“, añadió el chileno de 35 años, quien espera que el veredicto del tribunal se dé a conocer mañana jueves.

La Fiscalía apunta que Zepeda mató a su ex novia en su habitación de la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, tras lo cual metió su cuerpo en una maleta, la que luego lanzó a un río cercano.