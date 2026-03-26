Juicio a Maduro: juez rechazó desestimar los cargos y cuestionó impedimento para que pague su defensa

El depuesto presidente chavista no puede acceder a sus recursos porque están bloquedados y pidió que el Estado venezolano abone el sueldo de sus abogados.

El juez federal Alvin Hellerstein rechazó este jueves la solicitud de la defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de desestimar los cargos por narcotráfico en su contra debido a su imposibilidad para acceder a fondos con los cuales pagarle a sus abogados.

Por su parte, la Fiscalía de Nueva York insistió en impedir que la defensa del ex líder chavista la costeen los venezolanos.

En esa línea, el fiscal adjunto, Kyle Wirshba, manifestó que “los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela. Permitirles acceder a esos fondos ahora socavaría las sanciones“.

Respecto de este tema, el magistrado del tribunal de Nueva York cuestionó los argumentos del gobierno estadounidense para impedir que Maduro y su esposa, Cilia Flores, utilicen recursos públicos venezolanos con ese propósito, y quedó en definir “lo antes posible” si dictaminará o no un desbloqueo de estos fondos.

A continuación, el juez dio por culminada la segunda audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, aunque no dio a conocer cuándo se llevará a cabo el juicio.

Trump anticipa otros juicios contra Maduro

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta jornada que Maduro solo ha sido llevado a juicio por “una fracción” de los delitos que cometió.

“Imagino que vendrán otros juicios (…) Se presentarán otros casos“, sostuvo el mandatario norteamericano, y recalcó que “fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación”.

En la oportunidad, Trump también bromeó con que en el futuro podría transformarse en candidato presidencial en Venezuela. “Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la Presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy“, manifestó en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.