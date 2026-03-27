Alertan riesgo de colapso humanitario en Cuba: prevén grave impacto en grupos más vulnerables

En tanto, México prosigue la búsqueda de dos embarcaciones que trasladaban ayuda humanitaria a la isla caribeña y con las que se perdió el contacto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó de un eventual colapso humanitario en Cuba debido a la escasez de combustibles, mientras que México confirmó que su Armada implementó un operativo para dar con dos embarcaciones que trasladaban ayuda a la isla caribeña y que permanecen desaparecidas.

A través de un comunicado, la CIDH expresó su “preocupación” debido al “deterioro significativo” de los servicios esenciales en el país, y apuntó que aquello tendrá graves impactos sobre grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores.

Según el reporte de medios internacionales, el organismo advirtió que el colapso humanitario en Cuba se desarrolla en un contexto de “graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales“.

En ese sentido, apuntó que la represión política en la isla se encuentra en uno de sus puntos “más críticos y alarmantes”.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) recalcó que “el agravamiento de la crisis económica ha socavado el acceso de la población a los alimentos, la atención sanitaria y la electricidad”.

Buscan embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Armada de su país continúa con la operación de búsqueda y rescate de dos embarcaciones que partieron a Cuba con ayuda humanitaria desde Isla Mujeres, y con las que se perdió el contacto.

“La Secretaría de Marina (Semar) arribó hoy en la mañana con una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que siguen en búsqueda”, señaló la mandataria.

De acuerdo con la Armada azteca, en las embarcaciones viajan activistas de nacionalidad cubana, polaca, francesa, estadounidense y mexicana.

Ambas zarparon el 21 de marzo hacia La Habana con varias toneladas de ayuda humanitaria, las que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares.