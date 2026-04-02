En qué usará Cuba el crudo que recibió de Rusia a la espera de la llegada de una segunda carga

La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, confirmó la información y calificó a La Habana como su aliado y socio más cercano en el Caribe.

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Mientras Rusia informó que está alistando el envío de otro buque petrolero a Cuba después de que la Casa Blanca relajó el bloqueo sobre la isla, en La Habana se reveló en qué se usarán las 100.000 toneladas de crudo con las que atracó este martes en Matanzas el Anatoly Kolodkin.

El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsivilev, apuntó este jueves que “un buque de la Federación Rusa ha atravesado el bloqueo. Ahora se está cargando un segundo. No dejaremos a los cubanos en apuros“.

De acuerdo con lo manifestado por Tsivilev, la decisión de mandar un segundo petrolero a Cuba se tomó durante una reunión con representantes de la isla caribeña que se llevó a cabo en San Petersburgo.

Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, confirmó la información y calificó a La Habana como su aliado y socio más cercano en el Caribe.

En qué usará Cuba el crudo que le envió Rusia

Cuba no recibía crudo desde el 9 de enero, seis días después de la intervención militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Esta situación provocó una severa crisis energética que generó prolongados apagones diarios y una parálisis casi total de la economía, impactando también a los servicios básicos de salud y transportes, entre otros.

De acuerdo con lo revelado por el subdirector del sindicato estatal del petróleo en Cuba, Irenaldo Pérez, el combustible se destinará a hospitales e internados, mientras que el diésel se utilizará para la generación de energía.

En tanto, la Cancillería cubana indicó que se estima que alrededor del 40% de la carga se convertirá en fueloil para alimentar las centrales eléctricas de la isla, mientras que otro 35% se refinará para producir diésel para la generación de energía y el transporte, un 15% para gasolina y el 10% restante se procesará para obtener gas de cocina y productos derivados.