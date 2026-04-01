Alivio por solo 15 días: crisis energética de Cuba tendrá breve pausa tras llegada del buque ruso con petróleo

Se estima que el cargamento tardará semanas en convertirse en combustible utilizable y una parte importante no llegará a la población civil.

La llegada a Cuba esta semana del buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin supuso un salvavidas para el régimen ante la profunda crisis energética que vive la isla caribeña, pero expertos apuntan que en realidad se tratará de un alivio temporal y muy breve.

Se trata del primer cargamento de petróleo que llega a Cuba en varias semanas, luego de que Estados Unidos intensificó su bloqueo al envío de crudos.

Con anterioridad, la isla recibía petróleo tanto desde Venezuela como de México, además de ocasionales envíos desde Rusia. Pero las presiones de Trump pusieron fin a los envíos de los dos primeros países.

Mientras que la Casa Blanca descartó que permitir el paso del Anatoly Kolodkin implique un cambio en la política oficial hacia Cuba, en La Habana agradecieron “al gobierno y pueblo de Rusia por todo el apoyo que estamos recibiendo”.

Cuánto duraría el alivio en Cuba con la llegada del petróleo

El Anatoly Kolodkin atracó en el puerto de Matanzas con una carga de 100.000 toneladas de crudo, equivalentes a cerca de 730.000 barriles de petróleo.

Según expertos como el investigador de la Universidad de Texas Jorge Piñon, se trata del petróleo de mejor calidad que tienen los rusos y su precio en el mercado ronda los 84 millones de dólares.

El mismo investigador apuntó, no obstante, que el cargamento solo aportará un “efímero parche” a la crisis energética de la isla, según le dijo a la BBC.

Planteó que, en primer lugar, el cargamento tardará semanas en convertirse en combustible utilizable y una parte importante no llegará a la población civil.

Respecto de cuánto tiempo podría aliviar la crisis el crudo que envió Rusia, los analistas apuntan que Cuba requiere alrededor de 100.000 barriles diarios para satisfacer toda la demanda del país.

Así, para Piñon los 730 mil barriles que transportó el buque ruso “va a durar unos 10 a 15 días y ya, se terminó”, mientras que el analista mexicano del sector energético, Ramsés Pech, estima que con un manejo adecuado el diésel refinado podría durar “unos 15 a 30 días”.