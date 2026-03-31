Guerra en Irán: por qué Donald Trump aún no ordena las operaciones militares terrestres

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacará a empresas estadounidenses en la región a partir de este 1 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa dar la luz verde para desarrollar operaciones militares terrestres en el marco de la guerra en Irán, mientras el Pentágono continúa desplegando miles de soldados en las inmediaciones de ese país de Oriente Medio.

De acuerdo con lo informado por el diario Washington Post, funcionarios de la administración prevén que, de concretarse, esta fase de la guerra podría extenderse por varias semanas, aunque algunos admitieron que incluso sería por “un par de meses”.

Añadió que Estados Unidos no realizaría una invasión a gran escala, sino de incursiones que estarían a cargo de fuerzas de operaciones especiales y tropas de infantería convencionales.

En esa línea, una de las opciones que ha tomado más fuerza es la de tomar la isla de Kharg con el propósito de controlar el estrecho de Ormuz y dar paso a los buques petroleros.

Aquello conllevaría también el enviar tropas a otras áreas costeras para destruir las armas instaladas en aquellos lugares y que tienen la capacidad de atacar buques comerciales y militares.

Por su parte, el Wall Street Journal planteó que el gobierno de Donald Trump también evalúa el despliegue adicional de otros 10.000 efectivos terrestres para su eventual intervención en la guerra en Irán.

Este despliegue incluiría, además de militares de infantería, vehículos blindados y apoyo logístico, según detalló el mismo medio.

La demora de Trump en ordenar operaciones terrestres en Irán

“Es tarea del Pentágono realizar los preparativos necesarios para ofrecer al comandante en jefe el máximo margen de maniobra”, declaró en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien recalcó que “esto no significa que el presidente haya tomado una decisión“.

Respecto de la demora de Trump en tomar una decisión al respecto, los analistas indican que la invasión terrestre de Irán es una opción profundamente impopular entre la población estadounidense debido a las experiencias en Irak y Afganistán.

A lo anterior se suma el hecho de que, de poner en marcha las operaciones terrestres y estas se prolonguen más de lo esperado, se estima que el precio del petróleo continuará al alza, lo que afectaría la popularidad del mandatario en las encuestas, justo en un año electoral.

De acuerdo con el reporte del Mando Central de Estados Unidos, desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, un total de 13 militares norteamericanos han muerto, mientras que casi 300 han resultado heridos.

Guardia Revolucionaria amenazó a empresas de EEUU en la región

Mientras el presidente estadounidense toma una decisión al respecto, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este martes que atacará a empresas estadounidenses en la región a partir de este 1 de abril, en represalia por los ataques contra su país.

Según informaron medios afines al régimen de los ayatolás, las empresas incluidas en la amenaza incluyen a Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla y Boeing.

“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo“, manifestó la Guardia Revolucionaria en su comunicado.