Los motivos por los que Donald Trump destituyó a Pam Bondi como fiscal general

Trump aseveró que Bondi “hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó este jueves Pam Bondi como fiscal general, con lo que confirmó los rumores que circulaban desde hace días en la Casa Blanca.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario norteamericano, la ahora ex funcionaria será reemplazada de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche.

A través de su cuenta en la red Thruth Social, Trump precisó que Pam Bondi “hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900“.

La calificó como “una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año”.

Respecto del futuro de la ex fiscal general, sostuvo que “pronto asumirá un nuevo cargo muy necesario e importante en el sector privado, cuya fecha se anunciará próximamente”.

Por qué Trump destituyó a Pam Bondi

De acuerdo con lo informado por medios estadounidenses, fuentes de la Casa Blanca dijeron que Trump decidió destituir a Pam Bondi por dos temas específicos, entre ellos la gestión que hizo respecto de los expedientes relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

En particular, el mandatario estaba molesto porque consideró que sus declaraciones sobre el tema causaron que se especulara que su administración retenía ciertos materiales e impidió que salieran a la luz pública.

También incomodó en el círculo cercano a Trump que la misma Bondi afirmara hace un año que tenía una lista de clientes de Epstein “justo ahora sobre mi escritorio, lista para ser revisada”, lo que luego desmintió el Departamento de Justicia.

Durante su trayectoria como empresario y figura mediática, Trump socializó con regularidad de Jeffrey Epstein, pero el vínculo se rompió hace alrededor de dos décadas.

Dada esa relación de amistad, luego de que se condenó a Epstein por tráfico sexual de menores de edad, el ahora presidente fue objeto de un severo escrutinio público, aunque él ha negado con vehemencia que supiera de las actividades delictivas del condenado por la justicia.

Otro tema que molestó al jefe de Estado es que, a su juicio, Bondi no investigó ni procesó a un número suficiente de sus opositores políticos.