Tras recibir dinero robado: el monto que devolvió Arturo Vidal después de declarar ante la PDI

Un trabajador de una casa de cambio robó $50 millones de la caja fuerte y aseguró que le pasó este dinero a Arturo Vidal.

Una investigación de la PDI por un robo a una casa de cambio en el centro de Santiago involucra a Arturo Vidal, quien prestó declaración y devolvió una parte del dinero que fue sustraído del recinto.

Son $50 millones los que se robaron de la caja fuerte del local, y en las últimas horas, se dio a conocer que el futbolista de Colo Colo devolvió $35 millones.

Bajo este contexto, se están llevando a cabo gestiones para restituir la totalidad de este monto, lo que se completaría esta miércoles cuando se paguen los $15 millones que faltan, según consigna Radio Biobio.

El robo a una casa de cambio que involucra a Arturo Vidal

Los hechos se remontan a enero de este año, cuando el dueño de la casa de cambio se dio cuenta del robo sistemático desde una caja fuerte, donde el monto sustraído fue de $50 millones en moneda nacional, dólares y euros.

El empresario confrontó a uno de los funcionarios de confianza, quien reveló que le entregó el dinero al mediocampista de Colo Colo.

Frente a esto, el afectado presentó una denuncia ante el Ministerio Público, con el objetivo de perseguir las responsabilidades penales correspondientes y recuperar el dinero.

En este marco, Vidal llegó este lunes 18 de mayo a una unidad de la PDI para prestar declaración en calidad de testigo en la investigación.

El trabajador y el futbolista se habrían conocido en una fiesta, y de acuerdo al relato del acusado, entregó el dinero por petición del King.