Megacorte de agua en la RM: las comunas y los sectores que se verán afectados este fin de semana

El propósito es permitir los trabajos destinados a “mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable”, según informó la empresa.

La empresa Aguas Andinas confirmó que el fin de semana efectuará un megacorte en el suministro de agua en diversos sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo precisado por la compañía, la suspensión del suministro se prolongará durante 36 horas.

En concreto, el megacorte comenzará a las 20:00 horas del viernes 22 de mayo y terminará a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.

Las comunas afectadas por el megacorte de agua

Según detalló Aguas Andinas, el propósito del megacorte es permitir los trabajos destinados a “mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable”.

La empresa sanitaria detalló que se trata de “obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, que abastece a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas del sector sur de la ciudad”.

Las comunas afectadas por la suspensión del suministro son las siguientes:

El Bosque

La Cisterna

San Bernardo

La Florida

San Miguel

La Granja

San Ramón

La Pintana

En tanto, los sectores en los que se concretará en megacorte corresponden a:

AGUAS ANDINAS.

AGUAS ANDINAS.

AGUAS ANDINAS.

AGUAS ANDINAS.

AGUAS ANDINAS.

AGUAS ANDINAS.

AGUAS ANDINAS.