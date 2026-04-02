“Sigamos avanzando”: Delcy Rodríguez valoró la decisión de Trump de levantar las sanciones en su contra

El presidente de Estados Unidos la había sancionado en 2018, tras acusarla de pertenecer a un grupo que contribuía “a la destrucción de la democracia en Venezuela”.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró positivamente la decisión del gobierno de Donald Trump de levantar las sanciones que Estados Unidos impuso en su contra desde 2018.

A un par de días de que se cumplan tres meses desde el operativo militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualizó la lista de sancionados y eliminó a Rodríguez.

El gobierno norteamericano sancionó a la entonces vicepresidenta en 2018, durante el primer mandato de Trump, tras acusarla de formar parte de un grupo que contribuía “a la destrucción de la democracia en Venezuela”.

Lo anterior significó el congelamiento de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realizaran negocios con ella.

Delcy Rodríguez reaccionó al levantamiento de las sanciones

Luego de conocer la decisión del Departamento del Tesoro, Delcy Rodríguez empleó sus cuentas en las redes sociales para entregar su opinión al respecto.

“Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países“, comenzó su mensaje.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, añadió en el posteo.

“¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!“, concluyó la presidenta encargada de Venezuela.