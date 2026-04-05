“Vivirán en el infierno”: el nuevo y amenazante posteo de Trump contra Irán

“¡No habrá nada igual!”, aseguró el mandatario norteamericano a 48 horas de que se cumpla su ultimátum el régimen islámico.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que si Irán no desbloquea a la brevedad el paso por el estrecho de Ormuz, sus dirigentes y ciudadanos “vivirán en el infierno”.

A dos días y algunas horas de que se cumpla el ultimátum que le dio al régimen de los ayatolás, el mandatario norteamericano empleó su cuenta en la red Truth Social para reiterar sus amenazas.

El nuevo posteo se produjo al día siguiente de que planteara que “se acaba el tiempo” para que Teherán cumpla con la demanda que le planteó hace más de una semana.

El amenazante mensaje de Trump a Irán

Con un lenguaje agresivo, Donald Trump amenazó a Irán con que “el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!“.

“Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN! Alabado sea Alá”, escribió el republicano.

Hace unos días, el presidente estadounidense prometió que, si el régimen islámico no abre el estrecho de Ormuz al paso de buques, destruirá sus centrales eléctricas.

Por ese lugar pasa la quinta parte del petróleo mundial y su cierre ha provocado un alza sostenida en el precio de los combustibles, y el ataque del que habló Trump este domingo podría hacer que se incremente aún más.

Por ahí también pasa entre el 20 y el 30 por ciento del total de los fertilizantes que se emplean en el mundo, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó que la prolongación del cierre debido a la guerra podría provocar una crisis global debido al aumento del precio de los alimentos.

“Las consecuencias en la producción y los precios de los alimentos pueden ser más serias que la crisis que se vivió durante la pandemia del COVID-19“, manifestó el economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero.