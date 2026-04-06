“El país podría desaparecer y eso puede ser mañana”: Trump intensifica amenazas contra Irán

“No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”, dijo Trump sobre el plan de paz de Irán.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció una escalada en los ataques que su país prepara contra Irán y aunque reconoció que la propuesta de paz de la nación persa es un “avance significativo”, no la consideró “lo suficientemente buena”.

Acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine y el director de la CIA, John Ratcliffe, Trump dio inicio a eso de las 13.00 horas a su esperada conferencia de prensa.

Al inicio, la mayor parte de la conferencia se centró en el rescate del piloto estadounidense que se estrelló a bordo de un caza F-15 en territorio iraní el pasado viernes. Al hablar de Irán sostuvo que allí “estamos teniendo un desempeño increíble, a un nivel nunca antes visto. Todo el país podría ser aniquilado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana”.

El ultimátum

La advertencia de Trump ocurre a solo horas de que termine, en la noche del martes, el segundo ultimátum que dio a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, por donde circula más del 20% del petróleo a nivel mundial. Pese a que días antes el mandatario estadounidense había dejado en manos de los países del Golfo Pérsico lo relativo al estrecho, el domingo dijo que Irán debía encargarse de este asunto con el lunes como fecha límite o de lo contrario, atacaría puentes, objetivos civiles y centrales eléctricas. Luego extendió este plazo a la tarde del martes.

Por otra parte, al abordar el rescate del aviador criticó que se haya filtrado a la prensa que éste se encontraba varado en Irán. “Quienquiera que haya sido (el que filtró la información), creemos que podremos averiguarlo porque vamos a contactar con la empresa de medios que lo publicó y le diremos: «Seguridad Nacional, entréguenlo o irán a la cárcel» (…) Porque cuando hicieron eso, de repente, todo Irán supo que había un piloto en algún lugar de su territorio luchando por su vida”, dijo.

“Lo vamos a averiguar. Es seguridad nacional. Y quien escribió el artículo irá a la cárcel si no dice nada, y eso no durará mucho”, añadió.

El acuerdo de paz

Hegseth, por su lado, confirmó la escalada de los ataques. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, hoy se registrará el mayor volumen de ataques desde el inicio de esta operación. Mañana, incluso más. Y entonces Irán tendrá que tomar una decisión”, dijo.

Al ser consultado por el plan de paz de 10 puntos que presentó Irán como alternativa al de Pakistán, que incluye el término de conflictos en la zona, el levantamiento de sanciones internacionales contra Teherán y un protocolo para operar en el estrecho de Ormuz, Trump respondió: “Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (…) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”.

“No puedo hablar de un alto el fuego, pero les diré que tenemos un participante activo y dispuesto. Quieren llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más”, añadió.