VIDEOS – Las imágenes que dejaron los bombardeos que hizo Israel en apenas 10 minutos contra objetivos de Hezbollah en Líbano

Gran parte de las infraestructuras atacadas estaban en zonas densamente pobladas, por lo que Israel acusó a Hezbollah de usar a la población civil libanesa como “escudo humano”.

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Israel confirmó este miércoles que bombardeó de manera simultánea más de 100 objetivos de Hezbollah en Líbano, en su mayor ataque desde el inicio de la operación Rugido del León, el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con lo informado por el Ejército israelí, realizó una ofensiva coordinada contra sedes militares y centros de mando, además de sistemas de ataque marítimo y de artillería de la milicia.

Precisó a la vez que el ataque se prolongó por apenas diez minutos y entre los objetivos también figuraron unidades de élite de la organización financiada por Irán.

En su reporte, Israel manifestó que gran parte de las infraestructuras atacadas estaban situadas en zonas densamente pobladas, por lo que acusó a Hezbollah de usar a la población civil libanesa como “escudo humano”.

Cómo se prepararon los bombardeos de Israel en Líbano

A través de un comunicado, el Ejército de Israel precisó que los bombardeos en Líbano se preparó gracias a información de inteligencia precisa y se adoptaron medidas para minimizar el impacto sobre las personas no relacionadas con la agrupación.

A la vez, calificó el operativo como el mayor ataque contra la infraestructura de Hezbollah desde el inicio de la actual operación.

Mediante el texto, llamó a los libaneses y sus autoridades a repudiar la presencia de Hezbollah en zonas civiles y los intentos de la organización por incrementar su arsenal.