Qué implica para Chile que Perú haya decretado estado de emergencia en Tacna

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El restablecimiento del orden interno y el control territorial para enfrentar la criminalidad organizada es una de las razones a las que aludió el gobierno de Perú para decretar estado de emergencia por 60 días en distritos de Tacna, en la frontera con Chile.

De acuerdo con lo informado desde Lima, con la medida se buscará también frenar el ingreso irregular de personas y el tráfico ilícito en la zona sur del país.

Bajo el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, para lo cual contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La disposición rige específicamente para los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, en la provincia de Tacna, y el distrito de Tarata, en la provincia de Tarata.

Qué implica para Chile el estado de emergencia en Tacna

En concreto, el decreto enfatiza la necesidad de reforzar la seguridad de la línea de frontera con Chile y establece medidas operativas rigurosas para el control migratorio entre ambos países.

El texto, recalcó la importancia de establecer un bloqueo físico efectivo, además de reforzar la vigilancia armada de todos los puntos de ingreso informal que han sido identificados por los servicios de inteligencia peruanos.

En este último caso, cualquier persona que sea detectada intentando ingresar de manera irregular a Perú desde Chile será devuelta de inmediato a este lado de la frontera.

La medida tendrá la ventaja de que también se enfocará en frustrar los posibles intentos de quienes busquen ingresar a territorio chileno desde Perú.

De igual forma, se dispuso el uso de drones, cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros para que se realice un monitoreo de la frontera durante las 24 horas.

El gobierno peruano recordó que durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales en la frontera sur peruana.