Militarizar la frontera con Chile: las medidas que adoptará Perú y por qué

El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó que la inseguridad que vive su país se debe, en gran medida, por no haber atendido su frontera. En ese sentido, anunció que solicitará apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias limítrofes del sur de Perú con Chile a partir de esta jornada.

Jerí presidió el domingo un acto oficial en Tacna, la ciudad más cercana con Arica, donde informó que el Ejecutivo va a implementar un plan multisectorial para aumentar el resguardo de las zonas limítrofes de Perú y que este proyecto comenzará en el sur.

“Gran parte de la inseguridad que vivimos el día de hoy es justamente por no haber atendido y resguardado como se debe nuestras fronteras. Por ello, tiene que haber una autoridad que esté atrás supervisando que todo funcione bien“, indicó el mandatario peruano.

En medio de su visita a Tacna, el presidente interino visitó el puesto de control fronterizo de Santa Rosa —por donde cruzan más de 15 mil personas diariamente— y fue enérgico al asegurar que las labores de supervisión en las fronteras, “por más sencillas que parezcan, no se han venido realizando“.

Las medidas que decretará Perú en su frontera

El gobierno decretará estado de emergencia en las provincias que limitan con Chile y otros países de la región. Jerí señaló que el Ejecutivo implementará un plan multisectorial que iniciará por el sur del país y que incluye la participación del Ejército para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según explicó, esta colaboración permitirá impedir actos irregulares y reforzar la vigilancia migratoria.

“Ninguna persona sin documentación ingresará al país“, advirtió el presidente de Perú respecto a su frontera.

Jerí adelantó que también se evalúa un proyecto de ley que otorgaría a las Fuerzas Armadas un rol permanente en el resguardo fronterizo, evitando depender de estados de emergencia para activar su participación. “Estamos día a día luchando contra la delincuencia y debemos anticipar problemas que eventualmente pueden suceder“, puntualizó.