Medios iraníes informaron este sábado el inicio de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto que afecta a Oriente Medio.

Según las agencias Fars y Tasnim, el diálogo se habría puesto en marcha tras avances en conversaciones preliminares y una disminución de los ataques en el sur de Beirut, en Líbano, en referencia a las operaciones de Israel. Sin embargo, no se han entregado detalles sobre el formato de las negociaciones ni sobre los temas específicos que serán abordados.

Diálogo en marcha: Irán y Estados Unidos buscan salida a la guerra desde Pakistán

La información fue reforzada por las agencias Mehr e Isna, mientras que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que las conversaciones de paz “han comenzado”, posicionando al país como mediador en este proceso diplomático.

En paralelo, un alto funcionario estadounidense desmintió versiones que señalaban que Washington habría aceptado liberar activos iraníes congelados en el extranjero, una de las principales exigencias de Teherán para avanzar en un eventual acuerdo. Desde la Casa Blanca calificaron dicha información como “falsa”.

Las delegaciones de ambos países se encuentran en Islamabad. Por parte de Estados Unidos, la comitiva incluye al vicepresidente JD Vance, mientras que representantes iraníes han insistido en que cualquier acuerdo debe contemplar el desbloqueo de activos y un alto el fuego en el conflicto entre Israel y el movimiento Hezbolá.

El escenario en terreno continúa siendo inestable, ya que durante la jornada, se registraron nuevos enfrentamientos entre fuerzas israelíes y Hezbolá en el sur del Líbano, con bombardeos y ataques con drones que dejan víctimas y mantienen frágil cualquier intento de tregua.