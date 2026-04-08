Qué exigen Estados Unidos e Irán: las principales claves de la negociación que dio paso al alto al fuego

Ambos países concordaron un cese del conflicto por 15 días, durante los cuales el régimen islámico abrirá el estrecho de Ormuz al tránsito de los buques.

Menos de dos horas antes de que venciera el ultimátum de Donald Trump a Teherán para que permitiera el paso de buques por el estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán concordaron un alto al fuego de 15 días, con el propósito de crear las condiciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Según lo informado por las partes, durante esas dos semanas el régimen islámico abrirá el estrecho al tránsito de los buques, mientras que Estados Unidos e Israel se comprometieron a no atacar objetivos iraníes.

El acuerdo se alcanzó en el marco de las negociaciones que coordinó Pakistán, aunque al abordar el tema Trump planteó que cree que en realidad fue China el país que logró que Irán negociara el cese de las hostilidades.

Una consecuencia inmediata del acuerdo alcanzado entre las partes fue la caída de entre un 10 y un 15% del precio del petrólero, además de un alza en gran parte de las bolsas en todo el mundo.

Qué exigen Estados Unidos e Irán

Hasta la fecha solo, se conocen algunos de los 15 puntos que incluye la propuesta de Estados Unidos e Israel para ponerle término a la guerra en Irán.

Entre las exigencias norteamericanas están:

La reapertura del estrecho de Ormuz.

El desmantelamiento de las centrales nucleares iraníes.

La entrega del uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El compromiso de no desarrollar armas atómicas.

Limitar la cantidad y el alcance de sus misiles.

Dejar de atacar las infraestructuras energéticas de la región.

El cese del amparo iraní a agrupaciones como Hezbollah.

En tanto, el país persa divulgó a través de los medios de comunicación los diez puntos que buscará imponer durante las negociaciones con los norteamericanos.

Estos son:

Tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, con un pago de dos millones de dólares por cada barco que lo atraviese.

Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

Retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos de todas las bases regionales.

Levantamiento de todas las sanciones contra Teherán.

Pago de una indemnización completa a Irán.

Liberación de los activos iraníes congelados.

Vía libre para el enriquecimiento de uranio y negociación sobre el nivel permitido.

Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares

Garantías de que no se repetirán los ataques.

Cierre de las resoluciones pendientes en el OIEA y el Consejo de Seguridad.

Sin embargo, el propio Donald Trump descartó de inmediato una de las pretensiones del régimen de los ayatolás, ya que a través de su red Truth Social afirmó que “no habrá enriquecimiento de uranio“.

Por su parte, Israel también suscribió el acuerdo, pero no incluyó al Líbano, lo que quedó de manifiesto en el ataque múltiple que realizó durante esta jornada.

¿Qué viene ahora?

Se espera que las negociaciones directas entre ambas partes se inicien este viernes 10 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán, país que las ofició como negociador a través de su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Según planteó el régimen islámico, las conversaciones se desarrollarán a lo largo de dos semanas, las que podrán alargarse si ambas partes están de acuerdo.

En tanto, el presidente norteamericano declaró este miércoles que las conversaciones de paz directas con Irán se celebrarán “muy pronto”, aunque admitió que no estaba seguro si asistirá el vicepresidente J. D. Vance.

En todo caso, el bombardeo que realizó Israel este miércoles contra Hezbollah en Líbano —y que según autoridades de este último país dejó “cientos de muertos y heridos”— podrían frustrar el inicio de las negociaciones, luego de que la agencia de noticias iraní Fars dijo que Teherán está “preparando su respuesta” a los ataques.

Otro punto que es altamente cuestionado se refiere al cobro de un “peaje” de dos millones de dólares por parte de Irán a los buques que pasen por el estrecho de Ormuz.

Aquello debido a que, el Departamento de Estado norteamericano incluyó a la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de las organizaciones terroristas, por lo que Washington podría perseguir judicialmente a aquellas compañías que paguen para cruzar el estrecho que controla Teherán.

De acuerdo con lo reportado, en tal situación podrían haber caído los primeros dos buques autorizados por Teherán para pasar por el estrecho, el granelero NJ Earth, de propiedad griega, pero con bandera de Saint Kitts & Nevis, y el Daytona Beach, de bandera liberiana.