Por qué Colombia decidió sacrificar los hipopótamos de Pablo Escobar

Los expertos estiman que, si no se lleva a cabo esta eutanasia, el número de hipopótamos podría superar los mil en menos de diez años.

MIN. AMBIENTE COLOMBIA.

Del manatí antillano a la tortuga del Magdalena o el venado cola blanca, son decenas los animales terrestres y acuáticos, sin contar con la fauna endémica, que están en peligro por la cada vez más numerosa presencia de hipopótamos en ese río colombiano que desemboca en el mar del Caribe.

Por eso, el gobierno de ese país dio a conocer un plan de manejo de estos animales exóticos e introducidos hace más de 30 años por el narco Pablo Escobar, el que incluye el sacrificio de 80 de los alrededor de 200 ejemplares que hay en la actualidad.

“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas“, planteó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, tras confirmar que la idea de trasladar los ejemplares a otros países no tuvo buen resultado.

Por su parte, la directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Natalia Ramírez, explicó que se implementarán dos etapas para aplicar la eutanasia. En primer lugar, se capturará a los animales y, a continuación, se los sedará, tras lo cual se les administrarán medicamentos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”.

Podría aumentar el número de hipopótamos sacrificados

Si bien inicialmente serán 80 los sacrificados, la autoridad apuntó que no se descarta incluir más ejemplares en el proceso, en la medida de que su cercanía represente un peligro para la población humana que reside en la zona.

“Sabemos que hay individuos de hipopótamos que están paseando en espacios donde viven seres humanos y para nosotros es fundamental resguardar la vida humana“, recalcó la ministra Vélez.

Con este propósito, el Ejecutivo asignó recursos de 7.200 millones de pesos colombianos (unos dos millones de dólares, aproximadamente), y el plan se ejecutará a contar del segundo semestre de este año.

Los expertos estiman que, si no se lleva a cabo esta eutanasia, el número de hipopótamos podría superar los mil en menos de diez años.