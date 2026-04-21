Carfentanilo: el químico para fabricar armas que los traficantes están usando para reemplazar el fentanilo

Es 100 veces más potente que el fentanilo y una dosis ínfima puede ser letal. Ya está cobrando la vida de 400 personas por año.

FACEBOOK.

Utilizado en la fabricación de armas, el carfentanilo es un producto químico que está evidenciando un aumento en el consumo entre adictos a las drogas en Estados Unidos, en desmedro del fentanilo.

De acuerdo con lo reportado, el carfentanilo irrumpió en el mercado norteamericano de estas sustancias hace una década, pero luego de que China prohibió su elaboración, mostró una fuerte caída.

Sin embargo, en los últimos años la situación cambió y, de hecho, en 2025 la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) identificó la presencia del opioide sintético en 1.400 incautaciones, casi diez veces más que en 2023.

Aquello, según indican los investigadores, debido a que “los traficantes en México podrían estar experimentando con la producción de carfentanilo por sí mismos” para potenciar su versión del fentanilo, según plantea un reportaje de la agencia AP.

Qué hace del carfentanilo la droga más peligrosa

Según los entendidos, el carfentanilo es 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más que el fentanilo.

Es tan letal, que una cantidad menor al tamaño de una semilla de amapola puede matar a una persona. “Esto representa una situación sumamente alarmante para las personas con dependencia a las drogas que buscan opioides en la calle hoy en día”, alertó Frank Tarentino, jefe de operaciones de la DEA.

La DEA solo autoriza la fabricación legal de 20 gramos de carfentanilo cada año, el que los veterinarios utilizan para tranquilizar a elefantes y otros animales grandes.

El aumento en el consumo de esta sustancia va aparejada con las mayores incautaciones y la menor cantidad de muertes por sobredosis de fentanilo. En este último caso, debido a la mayor disponibilidad de naloxona, un fármaco que revierte la sobredosis.

No obstante, los expertos apuntan que incluso varias altas dosis de naloxona podrían no ser suficientes para revertir una sobredosis cuando hay carfentanilo de por medio.

De hecho, en 2024, las muertes por sobredosis relacionadas con el carfentanilo casi se triplicaron en comparación con el año anterior, con 413 fallecimientos.

“Si el mundo piensa que tuvimos un problema con el fentanilo, eso es insignificante comparado con lo que vamos a enfrentar con el carfentanilo“, alerta Michael King Jr., fundador de la Fundación para la Concientización sobre los Opioides.