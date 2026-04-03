Qué es el fentanilo chileno: lo que se sabe de la peligrosa droga incautada por la PDI en Osorno

Esta droga se ha instalado en varios barrios populares, pero es la primera vez que se detecta en una ciudad del sur del país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En prisión preventiva quedaron los siete detenidos por narcotráfico en la ciudad de Osorno, en la Región de Los Lagos, en un operativo en que detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron por primera vez en el sur del país la droga denominada “fentanilo chileno”.

El operativo policial se llevó a cabo en dos inmuebles, ubicados en el campamento Folilche y en un sector cercano a Rahue Alto, los que eran empleados para guardar, dosificar y vender la droga.

Tras una indagatoria que comenzó en febrero de este año, los efectivos de la Brigada Antinarcóticos allanaron las viviendas, en las que detuvieron a siete ciudadanos venezolanos, seis hombres y una mujer. Mientras los primeros están en situación migratoria irregular, la última está tramitando una visa temporal.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía de Osorno, los detectives incautaron 611 gramos de cocaína, además de dos armas, municiones y alrededor de un millón de pesos en efectivo.

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, reveló que en los allanamientos se detectó la presencia de dos menores, entre ellos un lactante de 1 año, que tenía presencia de cocaína en su organismo, por lo que se tomaron todos los resguardos médicos.

Confirmó también que durante el procedimiento se detectó e incautó “cera de cocaína”, también conocida como “fentanilo chileno”.

Qué es el fentanilo chileno

Esta droga, derivada de la pasta base de cocaína, se ha instalado en varios barrios populares del país, pero es la primera vez en una ciudad del sur.

Las autoridades han expresado su preocupación por la masificación en el uso del fentanilo chileno, ya que su efecto alucinógeno es 20 veces más potente que la pasta base, pero sus efectos también duran apenas unos segundos.

Los expertos reportan que es altamente adictiva, debido a que en su segunda dosis ya podría generar dependencia, y a largo plazo se manifiestan daños físicos similares a los de la pasta base, como pérdida de dientes, delgadez extrema y quemaduras en el sistema digestivo.

A lo anterior se suma un alto deterioro cognitivo, trastornos mentales, además de un alto riesgo de muerte.