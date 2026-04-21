Los detalles de la ley del Reino Unido que prohibirá fumar a todos los nacidos desde 2009

El cuerpo legal también le otorga al Ejecutivo nuevos poderes y herramientas para regular y limitar tanto el consumo del vapeo como los cigarrillos electrónicos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Parlamento del Reino Unido aprobó la ley a través de la cual se prohibirá la venta de tabaco a todos aquellos que hayan nacido después del 1 de enero de 2009.

A través de esta legislación, el gobierno que encabeza el laborista Keir Starmer busca crear la primera generación de ciudadanos de ese país libre de la adicción a esta sustancia.

La iniciativa se aprobó pese al rechazo de casi sesenta diputados del Partido Conservador y la abstención de otros cien legisladores.

Tras su aprobación, el Reino Unido se sumó a la iniciativa que implementó el anterior gobierno de Nueva Zelanda, la que, sin embargo, fue derogada hace dos años por el actual Ejecutivo de extrema derecha.

Qué contempla la ley que prohibirá fumar

De acuerdo con la nueva Ley de Tabaco y Vapeo, los comerciantes tienen prohibido vender tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009.

De forma paralela, aumenta la edad legal para fumar un año cada 365 días, con el propósito de asegurar que quienes vayan cumpliendo 18 años sigan sin poder acceder al tabaco.

Según se precisó en la iniciativa, de esta manera se buscará eliminar por completo el hábito entre la gente joven al año 2040, según reportó El País.

Además, el cuerpo legal le otorga al Ejecutivo nuevos poderes y herramientas para regular y limitar tanto el consumo del vapeo como los cigarrillos electrónicos y otros productos compuestos de nicotina.

Si bien se prohibirá el vapeo al interior de vehículos donde haya menores, en parques infantiles o en los exteriores de hospitales y colegios, seguirá permitido en terrazas de bares o espacios públicos al aire libre.

La ley a través de la cual se busca que los jóvenes no puedan fumar entrará en vigor desde el momento en que sea refrendada por el rey Carlos III.