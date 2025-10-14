Los beneficios de dejar de fumar después de los 40: cómo frena el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria

El análisis con 9.436 adultos comparó grupos emparejados y halló que, tras dejar el tabaco, las trayectorias cognitivas divergen durante los seis años posteriores.

Un reciente estudio realizado en el Reino Unido por la University College de Londres (UCL) sugiere que dejar de fumar en la mediana edad, o incluso más tarde, podría contribuir a mantener la salud cognitiva durante más tiempo.

La investigación, que analizó datos de más de 9.400 adultos mayores de 40 años en Europa y Estados Unidos, encontró que quienes abandonaron el tabaco experimentaron una desaceleración significativa en el deterioro de la memoria y la fluidez verbal en comparación con quienes continuaron fumando.

El estudio comparó pruebas cognitivas aplicadas hasta seis años antes y seis años después de dejar de fumar. Durante los años previos, ambos grupos mostraban un deterioro similar. Sin embargo, tras dejar el hábito, los ex fumadores presentaron un 20% menos de deterioro de la memoria y hasta un 50% menos en fluidez verbal. El beneficio cognitivo se traduce, en promedio, en entre tres y seis meses menos de deterioro por cada año de envejecimiento.

“Nuestro estudio sugiere que dejar de fumar puede ayudar a las personas a mantener una mejor salud cognitiva a largo plazo incluso si dejamos de fumar cuando estamos en los cincuentena o a edades más avanzadas“, afirmó Mikaela Bloomberg, del Instituto de Epidemiología y Atención de la Salud de UCL.

“Ya sabíamos que dejar de fumar, incluso a edades avanzadas, va acompañado de mejoras en la salud física y el bienestar. Con este estudio vemos que también ayuda a mantener mejor la salud cognitiva a largo plazo, así que nunca es demasiado tarde para dejar de fumar”, añadió Bloomberg.

Aunque se trata de un estudio observacional, los autores destacaron que los hallazgos refuerzan el vínculo entre el tabaquismo y el deterioro cognitivo. Andrew Steptoe, también de UCL, subrayó que “un deterioro cognitivo más lento se relaciona con un menor riesgo de demencia“.

Según la Office for National Statistics, el 11,9% de los adultos en el Reino Unido fumaban en 2023, la cifra más baja registrada. Bloomberg añadió: “La evidencia de que dejarlo puede apoyar la salud cognitiva podría ofrecer una nueva y convincente motivación para que este grupo intente dejar de fumar“.