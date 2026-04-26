Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

FOTO Y VIDEO – Quién es el “lobo solitario” detenido por el intento de tiroteo en la cena de Trump

El presidente norteamericano dijo que el sujeto le disparó a uno de los agentes del Servicio Secreto, quien se encuentra bien debido a que el proyectil impactó su chaleco antibalas.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
GTRES.

Como Tomas Colen Allen, de 31 años, identificaron los medios de comunicación al sujeto que detuvo el Servicio Secreto de Estados Unidos, luego de que intentó ingresar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) que contaba con la presencia del presidente Donald Trump, quien calificó al individuo como un “lobo solitario”.

El mandatario empleó su red Truth Social para referirse al tema y compartió imágenes del hombre tras ser arrestado y esposado.

Más tarde, en una rueda de prensa en la sede del gobierno, Trump manifestó que el atacante era un “loco” y “un lobo solitario” que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad.

Junto al presidente tomaron parte en la cena la primera dama, Melania, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Detalló además que el sujeto le disparó a uno de los agentes del Servicio Secreto, quien se encuentra bien debido a que el proyectil impactó su chaleco antibalas.

Según detalló la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, el detenido está acusado de dos delitos graves, relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión, y añadió que “este individuo tenía intención de causar el mayor daño posible“.

Quién es el lobo solitario que ingresó a la cena de Trump

Si bien hasta el momento las autoridades no han revelado oficialmente la identidad del sospechoso, tanto los medios locales como internacionales informaron que la identidad del “lobo solitario” que ingresó a la cena de Trump es Tomas Colen Allen.

Además, se dio a conocer que reside en la ciudad californiana de Torrance y que se trata de un ingeniero mecánico e informático.

También se indicó que posee experiencia en el área de los videosjuegos y, de acuerdo con su cuenta de LinkedIn, trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes C2 Education.

Estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), y luego trabajó como desarrollador de software para una aplicación de educación, y desde 2020 como profesor.

El presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, detalló al periódico Los Angeles Times que Allen daba clases particulares a varios estudiantes de secundaria de esta organización sin fines de lucro, donde se lo definía como una persona “muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias”, además de “amable y tranquila”.

TRUTH SOCIAL.

Notas relacionadas

Innovar no es expropiar: el error de la reforma
Opinión

Innovar no es expropiar: el error de la reforma

En economía digital, la pregunta no es si los modelos necesitan datos; la pregunta es bajo qué reglas se accede a ellos, cómo se reparte valor y qué incentivos quedan para producir contenido de calidad. Si la respuesta es "sin permiso, sin pago y por defecto", el país no está regulando innovación: está subsidiando a los grandes integradores tecnológicos con contenido ajeno.

Foto del Columnista Luciano Ahumada Luciano Ahumada
“Plan de destrucción nacional”: oposición acuerda relato común contra Kast y apuesta por capitalizar delicado momento de La Moneda
Política

“Plan de destrucción nacional”: oposición acuerda relato común contra Kast y apuesta por capitalizar delicado momento de La Moneda

En el Comité Central del PS y en un seminario del PPD, Vodanovic, Tohá, Jackson, Cataldo y Carmona salieron en bloque en que el gobierno intentaba defender su ley miscelánea y desactivar la polémica por los recortes al programa de alimentación escolar. La oposición eligió un tono. Y lo hizo el día en que más le dolió al gobierno.

Daniel Lillo