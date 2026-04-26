Minsal descartó que haya decidido recortar prestaciones sanitarias o programas esenciales

Desde la cartara se enfatizó que el análisis de los antecedentes en dichas materias corresponden a una etapa inicial y habitual del proceso presupuestario.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Salud (Minsal) descartó que haya tomado la decisión de recortar prestaciones sanitarias o programas esenciales, al abordar los lineamientos dados a conocer por el Ministerio de Hacienda para la elaboración del Presupuesto 2027.

La Secretaría de Estado decidió aclarar el tema debido a la polémica generada por el oficio de la cartera que encabeza el ministro Jorge Quiroz, en el que se sugiere a distintas carteras evaluar la continuidad de programas y ajustar presupuestos.

De hecho, el referido documento generó diversas críticas tanto entre el oficialismo como por parte de la oposición.

Minsal descartó recortar prestaciones sanitarias

Al abordar la materia, desde el Minsal sostuvieron que el análisis de los antecedentes en materias como las prestaciones sanitarias o programas esenciales corresponden a una etapa inicial y habitual del proceso presupuestario, encabezado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), y que no constituyen decisiones definitivas, según informó La Tercera.

Añadieron que los oficios aludidos contienen lineamientos técnicos para la formulación de propuestas, pero no implican recortes ni determinaciones sobre recursos.

“El Proyecto de Ley de Presupuestos ingresará al Congreso en septiembre, donde será debatido con participación de autoridades, parlamentarios y distintos actores“, recalcaron desde la secretaría de Estado.

A la vez, enfatizaron que la discusión en curso no afectará la continuidad de las prestaciones sanitarias ni de los programas considerados esenciales.

En esa línea, desde el Minsal apuntaron que las prioridades se definen en función de las necesidades de la población, resguardando el acceso a la atención. Dijeron a la vez que cualquier eventual ajuste se enfocará en programas que no estén cumpliendo adecuadamente sus objetivos.