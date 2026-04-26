VIDEOS – La increíble (y divertida) historia de Tommy Edison, el crítico de cine ciego que creó escuela

“No me distraigo con cosas como gente bella o buena cinematografía o planos hermosos y ese tipo de cosas”, explica sobre su particular forma de criticar las películas.

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Próximo a cumplir 66 años, el estadounidense Tommy Edison alcanzó fama mundial tras convertirse en un reconocido crítico de cine, pese a que nació ciego.

Con más de 700 mil suscriptores en su canal de YouTube Crítico de cine ciego, Edison se transformó en un fenómeno gracias a sus reseñas cinematográficas únicas, ya que aporta una perspectiva diferente, centrándose en los argumentos, las actuaciones, los efectos de sonido y la música.

“Soy el crítico que nunca vio una película“, dice con el humor que lo caracteriza y que se refleja también en que a las películas que analiza no les concede estrellas, sino “ojos abiertos”.

Pese a su discapacidad, los padres de Tommy Edison se aseguraron de que en el colegio asistiera a una clase normal y no a una especial. “Mi hijo y sus habilidades cognitivas están bien, simplemente no puede ver“, recalcó su madre ante las autoridades estudiantiles.

Sus comienzos como crítico de cine ciego

Posteriormente, estudió música en la Universidad de Bridgeport y, más tarde, comenzó a trabajar como reportero de tráfico en una radio de Connecticut.

Aquello, porque, a pesar de que nunca ha conducido, se enfoca en los reportes que escucha tanto de la policía como de los oyentes que llamaban para alertar de problemas, en una labor que mantiene hasta el presente.

Motivado con la idea de reseñar las películas a las que asistió, en 2011 Edison creó el canal de YouTube Crítico de cine ciego junto a su amigo Ben Churchill, un espacio en el que también dejó de manifiesto su particular sentido del humor.

Algo que quedó de manifiesto cuando calificó como “reveladora” la experiencia de criticar su primera película muda.

Al explicar su manera de analizar los filmes, precisa entre risas que “el video es tan complicado. El audio funcionaría igual de bien. Pero, no, ustedes los videntes tienen que verlo todo“.

Luego, más en serio, indica que “no me distraigo con cosas como gente bella o buena cinematografía o planos hermosos y ese tipo de cosas. A mí solo me interesa la historia, la actuación y los personajes. Ahí es donde creo que mi crítica es un poco diferente“.

Algunas de las cintas que criticó son, por ejemplo, El escuadrón suicida, Cazafantasmas, El día de la Independencia, Viaje a las estrellas, Los juegos del hambre, Misión imposible y Duro de matar, entre muchas más, aunque él recalca que su favorita es Buenos Muchachos, debido al guión y los diálogos.

Su ejemplo sirvió a otros y en la actualidad no es raro encontrar en las redes sociales o los medios tradicionales a nuevos críticos de cine ciegos, como ocurre con Jay Forry y Robert Kingett, por ejemplo

El legado de Tommy Edison

El éxito de Tommy Edison se consolidó con el tiempo y, de hecho, le dio el sustento necesario para iniciar otro canal enfocado en relatar su experiencia como persona no vidente.

Es que muchos de quienes interactuaban con él le hacían preguntas relacionadas con su condición: “¿Cómo sueña una persona ciega?”, “¿Prendes las luces de tu casa?” o “¿Cómo sabes cuando ya terminaste de limpiar?”, entre muchas otras.

“La gente empezó a preguntar mucho sobre mí, sobre lo que es ser ciego. Así que, en lugar de contestar en texto enviando un correo electrónico, pensé que sería divertido contestar esas dudas con videos“, recordó.

Así nació el canal The Tommy Edison Experience. The funny side of being blind (La experiencia Tommy Edison. El lado gracioso de ser ciego), donde responde todas las consultas que le hacen y que también supera los 720 mil suscriptores.

“Me gusta reír y divertirme. Y si puedo enseñarte algo y hacerte reír, eso es fantástico”, resume, y admite que son muchos los que “me dicen que les he ayudado mucho. Que mis videos (disculpen el doble sentido) les han abierto los ojos. Eso me encanta“.

Pero Tommy decidió ampliar su campo de influencia e inició su cuenta de Instagram, donde en la actualidad hace críticas musicales, realiza desafíos y hasta muestra cómo una persona ciega puede, por ejemplo, dibujar o hacer una escultura.