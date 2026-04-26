Quiénes eran los objetivos del atacante detenido durante el intento de tiroteo en la cena de Trump con la prensa

“Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza”, manifestó el presidente de Estados Unidos.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el sujeto detenido por el intento de tiroteo durante la cena con los periodistas acreditados en la Casa Blanca “odia a los cristianos”, mientras que medios de prensa dieron a conocer quiénes eran sus objetivos.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, el hombre, identificado preliminarmente como Tomas Colen Allen, de 31 años, escribió un manifiesto “muy anticristiano (…) Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano“, señaló en una entrevista telefónica.

Sostuvo también que se trata de una persona “muy perturbada” y un “tipo muy problemático (…) está enfermo”, a la vez que reveló que “su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala”.

Los objetivos del atacante en la cena de Trump

Según reveló este domingo el diario New York Post, apenas diez minutos antes de perpetrar el ataque en la cena, el individuo les envió a sus familiares un extenso manifiesto en el que identificó como “objetivos” a los miembros del gobierno Trump.

En el texto, justificaba sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un “pedófilo, violador y traidor”, en posible referencia al mandatario, actúe en su nombre.

El reporte del citado medio detalló que el escrito, de 1.052 palabras, detalló cuáles eran sus prioridades durante el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

“Como cristiano, deberías poner la otra mejilla (…) Refutación: poner la otra mejilla es para cuando tú mismo eres oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un escolar que vuela por los aires, ni un niño hambriento, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor“, escribió Tomas Colen Allen.