“No eligieron dónde nacieron”: quién es el magnate que ofrece rescatar los hipopótamos de Pablo Escobar

Según el gobierno colombiano, los animales constituyen un peligro tanto para la fauna nativa como para las personas que habitan en las zonas donde se encuentran.

MIN. AMBIENTE COLOMBIA.

Un magnate ofreció intervenir para salvar a los hipopótamos introducidos hace más de 30 años por el narco Pablo Escobar, 80 de los cuales serán sacrificados, según lo estableció el gobierno colombiano.

De acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Ambiente de ese país, los animales constituyen un peligro tanto para la fauna nativa como para las personas que habitan en las zonas donde se encuentran.

Además, los expertos estiman que, de no llevarse a cabo esta eutanasia, el número de hipopótamos dispersos en la cuenca del río Magdalena podría superar los mil en menos de diez años.

Magnate desea rescatar los hipopótamos de Pablo Escobar

La decisión del Ejecutivo colombiano sobre los hipopótamos de Pablo Escobar fue una noticia que recorrió el mundo, a tal nivel, que la posible alternativa a su sacrificio llegó desde Asia.

Aquello, porque el indio Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia, ofreció al gobierno de Colombia llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”, manifestó el multimillonario heredero.

“Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, complementó a través de comunicado que publicó este martes.

En concreto, Anant Ambani propuso que se traslade a los hipopótamos hasta el centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.