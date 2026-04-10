“No podemos abandonarla a su suerte”: Rusia reafirmó su apoyo a Cuba en medio del bloqueo energético

“Rusia no tiene planes de retirarse del hemisferio occidental, diga lo que diga Washington”, dijo el vicecanciller Sergei Ryabkov.

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó este viernes que su país seguirá ayudando a Cuba a enfrentar sus problemas energéticos derivados del bloqueo estadounidense.

“No podemos traicionar a Cuba. Eso está fuera de toda duda. No podemos abandonarla a su suerte”, manifestó Ryabkov desde La Habana, donde mantuvo conversaciones con dirigentes de la isla caribeña.

En la ocasión, el vicecanciller sostuvo que “estoy seguro de que los acontecimientos de las últimas semanas en nuestras relaciones nos impulsarán a avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas más difíciles (…) derivados del bloqueo ilegal e inaceptable impuesto a la isla por Estados Unidos“.

Los medios que asistieron a la conferencia que ofreció el ruso tras la cita indicaron que afirmó que las necesidades energéticas de Cuba son “una prioridad”.

Rusia no limitará su apoyo a Cuba a la carga del Anatoly Kolodkin

“Es demasiado pronto para decir cuáles serán los próximos pasos. Pero está claro que no limitaremos nuestros suministros a la carga que llevaba el petrolero Anatoly Kolodkin“, añadió.

A la vez, planteó que “Rusia no tiene planes de retirarse del hemisferio occidental, diga lo que diga Washington” y aseveró que los estadounidenses “están obsesionados con expulsar a Rusia y China de la región”.

Respecto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Sergei Ryabkov manifestó que “dejan claro que el uso de la fuerza, las sanciones y los dictados políticos no producen los resultados deseados”.