VIDEO – Chileno detenido en Brasil: el motivo detrás de la falta de fianza y las duras penas que recibirá

Germán Naranjo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, donde hizo una escala el avión que lo traía de regreso a Chile.

CAPTURA DE PANTALLA.

Penas de prisión arriesga el chileno Germán Naranjo, quien permanece detenido en Sao Paulo, Brasil, debido a los insultos racistas y homofóbicos que propinó durante un vuelo de Latam, el pasado domingo 10 de mayo.

El sujeto ya recibió una dura sanción por parte de su empleador, luego de que la empresa pesquera Landes confirmó que resolvió apartarlo de sus funciones como gerente comercial.

De acuerdo con los registros que se viralizaron en las redes sociales, Naranjo emitió ofensas racistas y homofóbicas contra un miembro de la tripulación en el vuelo que se dirigía a la ciudad de Frankfurt, en Alemania.

Germán Naranjo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, donde hizo una escala el avión que lo traía de regreso a Chile.

Chileno arriesga 5 años de cárcel por de racismo y homofobia

En Brasil se establecieron duras penas penas para el delito de racismo y, desde 2019, la Corte Suprema de ese país lo equiparó a la homofobia y la transfobia, lo que afectaría directamente al chileno detenido.

Además, en 2023 en ese país se equiparó la injuria racial al delito de racismo y endureció las sanciones legales.

En esa línea, la legislación brasileña establece que estos delitos no tienen la posibilidad de acceder a una posibilidad de fianza y, además, no prescriben.

Si bien inicialmente las penas van entre 1 y 3 años de cárcel, más multa, cuando cuando estos delitos se cometen a través de medios de comunicación o redes sociales, la sanción aumenta a entre 2 y 5 años de prisión.

Al incorporarse el delito de injuria, es decir, maltratar la honra de otra persona con motivos racistas, la pena también va desde los 2 a los 5 años de cárcel.