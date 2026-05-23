“Estamos discutiendo los detalles finales”: Trump anticipa acuerdo de paz con Irán y reapertura de Ormuz

A casi tres meses de la guerra entre Irán y Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que solo resta discutir algunos detalles para que se celebre un acuerdo de paz que permita que vuelva a operar el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha causado un alza internacional del petróleo.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz“, anunció mediante la red social de la que es propietario, Truth Social.

En las conversación, que Trump calificó como “muy productiva”, han intervenido los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Egipto, Jordania, Baréin y Turquía. En paralelo, el mandatario estadounidense sostuvo un diálogo con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, que “también transcurrió muy bien”, según dijo.

Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo a CNN que el acuerdo incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un plazo de 30 días como mínimo para resolver uno de los principales nudos de las negociaciones: el programa nuclear iraní.

Irán, por el momento, no ha respondido los comentarios de Trump de forma oficial. Aunque la agencia de noticias Fars, afín al régimen, manifestó que las declaraciones del mandatario estadounidenses sobre la reapertura del estrecho de Ormuz son “inconsistentes con la realidad”.