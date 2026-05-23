“Más respeto”: Democracia Cristiana responde llamado de Quiroz a “madurar”

El secretario de Estado sostuvo que el PDG, a diferencia de la DC, “está a tono con los tiempos (…) entiende que si no hay inversión,no hay empleo; y si no hay empleo, a la clase media le va mal”.

La evaluación que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), de las negociaciones que permitieron aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reconstrucción nacional, abrió una inesperada disputa con la Democracia Cristiana.

En una entrevista concedida a Ex-Ante, Quiroz manifestó satisfacción con los votos que otorgó el Partido de la Gente a la idea de legislar que, a su vez, permitieron que la ley miscelánea completara su primer trámite con mayor holgura. “Fue una negociación muy positiva y se basó en un principio muy elemental: reconocer que el Partido de la Gente es un partido hecho y derecho, con ideas, con algunas buenas ideas, donde hay puntos en común”, manifestó en alusión al pacto, en el que el PDG pidió al Ejecutivo ingresar a cambio un proyecto para devolver el IVA de la compra de pañales y remedios.

Sin embargo, al ser consultado sobre por qué pudo llegar a un acuerdo con el PDG y no con la DC -tienda que rechazó en bloque la idea de legislar-, el ministro comentó que “la DC tiene que madurar la nueva situación política. Tiene que hacer una reflexión bien profunda” y que el partido fundado por Franco Parisi “está a tono con los tiempos (…) entiende que si no hay inversión, no hay empleo; y si no hay empleo, a la clase media le va mal”.

“Por algún motivo, en la centroizquierda ha quedado un resabio de no entender eso, que me cuesta entender. Y en ese resabio se enredan. Ese fue el ripio que existió para no poder llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana”, añadió.

La respuesta de la DC

La tienda que hoy dirige Álvaro Ortiz salió a responder los dichos del jefe de la billetera fiscal. “La labor del ministro Quiroz no es opinar sobre los partidos políticos. Él debe buscar acuerdos para sacar adelante una economía que crecerá 1,6% este año y no dedicarse a pirquinear votos. Más respeto, ministro”, advirtió el diputado Ortiz en X.

“El ministro Quiroz le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido, en 69 años, ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente. Ministro: las convicciones no se negocian. El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones“, aseguró, por su parte, la senadora Yasna Provoste, quien junto a la bancada de la DC en el Senado ya anunciaron que votarán en contra del proyecto.