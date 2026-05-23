“Me da vergüenza”: el reclamo del diputado Cretton (UDI) luego de que el senador Kusanovic anunciara rechazo a la megarreforma

El rechazo del senador añadió una cuota de tensión al panorama que le espera a la ley de reconstrucción en la Cámara Alta.

A una semana de que el proyecto de reconstrucción nacional comience a ser discutido en la Cámara Alta, el senador Alejandro Kusanovic, independiente pero de signo oficialista, anunció que votará en contra y emitió duras críticas contra el Ejecutivo.

“Hace tres meses, a fines de enero, el Gobierno negoció con un sector de izquierda de Magallanes y le entregó prácticamente la región. Eso fue una tremenda falta de respeto para los magallánicos”, explicó el senador, parte del comité de RN e independientes, en diálogo con radio Cooperativa.

Las palabras de Kusanovic responden a las negociaciones que llevó a cabo con el diputado Alejandro Riquelme (REP) para que Gerardo Otzen fuera delegado presidencial de Magallanes. Sin embargo, esto no se concretó luego que el Ejecutivo se reuniera con el senador Karim Bianchi (IND) y su padre, el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD).

Adicionalmente, el legislador hizo ver que no está de acuerdo con algunos aspectos de la ley miscelánea, como la indicación que permite restituir los gastos a los inversionistas en caso de que un tribunal anule una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Pese a que el subsecretario del Interior, Máximo Pávez (UDI), valoró que “empiece esta previa de declaraciones entusiastas“, lo cierto es que el anuncio de Kusanovic añade una cuota de tensión al proyecto, pues el Gobierno no cuenta con mayoría en el Senado.

Con todo, aunque no aludió directamente al senador, el diputado Eduardo Cretton (UDI) entró a la discusión. “Me da vergüenza ver senadores, supuestamente de derecha, poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional”, dijo mediante X.

A renglón seguido, el parlamentario por la Región de La Araucanía, manifestó que “esa es la peor cara de la política: poner los intereses personales por sobre el bienestar de Chile”.