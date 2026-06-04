Balotaje en Perú: las propuestas de Fujimori y Sánchez para seducir al 70% del electorado que no votó por ellos

Más allá de sus diferencias, ambos concuerdan en la necesidad de resolver los problemas de corrupción, desigualdad e inseguridad en su país.

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Pese a representar pensamientos ideológicos absolutamente opuestos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez enfrentan el balotaje de este domingo 7 de junio con coincidencias en el diagnóstico sobre las tareas prioritarias que debe abordar el próximo presidente del Perú.

Ambos concuerdan en la necesidad de resolver los problemas de corrupción, desigualdad e inseguridad en el país, pero en sus análisis sobre las causas y las soluciones discrepan absolutamente.

Un dato a tomar en cuenta en el balotaje de este domingo es que ni Keiko ni Sánchez obtuvieron una gran votación en la primera vuelta, ya que la primera logró el 17,19% de los sufragios, mientras que él consiguió el 12,03%. Es decir, entre ambos sumaron casi el 30%, ni un tercio del total de votos en los comicios del 12 de abril.

Qué propone Fujimori de cara al balotaje en Perú

En su cuarto intento por llegar a la presidencia de la República, Keiko Fujimori está poniendo su acento en la seguridad. Para ello propone construir cuatro megacárceles de alta seguridad administradas por las Fuerzas Armadas, además de desplegar policías y militares en las calles.

Además, y sobre la inmigración ilegal, prometió expulsar a los indocumentados y articular un corredor humanitario.

En materia económica, propone incentivos tributarios y estabilidad para atraer la inversión privada, así como el desarrollo de infraestructura y obras en el país.

En política internacional, no duda en adelantar acercamientos de su país con la administración de Donald Trump, además de los gobiernos de Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y, por supuesto, José Antonio Kast.

Roberto Sánchez moderó su discurso

Por su parte, Roberto Sánchez sabe que, más allá del voto de la izquierda y el antifujimorismo, debe ganar la confianza del centro político peruano si quiere ganar el balotaje.

Respecto de la seguridad, propone la creación de una Policía de Investigaciones y reformar la institución desde adentro. No menciona en su programa la creación de nuevos penales.

En esa línea, adecuó su programa de gobierno y tomó medidas como alejar de su entorno a Antauro Humala, su aliado en la primera vuelta.

Al abordar la materia económica, propone una mayor participación del Estado y la nacionalización de activos estratégicos.

En educación, promete mejores condiciones para los docentes y alumnos, mientras que en salud, dijo que buscará ampliar la cobertura pública y optimizar las condiciones del personal sanitario.