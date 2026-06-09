“Allá está mi familia”: el vínculo de Roberto Sánchez con Chile y sus planes en caso de resultar electo

El candidato presidencial peruano aseveró que “profundizando nuestra relación histórica con Chile, creo que podemos hermanarnos más”.

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El candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, aseguró que, de resultar electo en el balotaje contra Keiko Fujimori, buscará mantener una relación de respeto con Chile y el presidente José Antonio Kast.

El postulante de Juntos por el Perú aseveró que considera muy importante fortalecer la convivencia democrática entre ambos países.

De esta forma, Sánchez confirmó sus dichos previos a la segunda vuelta de este domingo, cuando manifestó que “tenemos resueltas las dificultades limítrofes, no tenemos ninguna. Estamos en paz total y nuestra tarea es profundizar nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones de cooperación, de hermandad de nuestros pueblos”.

“Yo creo en un futuro compartido, como siempre, entre Perú y Chile“, planteó en aquella ocasión el candidato presidencial.

Roberto Sánchez buscará una relación de respeto con Chile

En las últimas horas y en diálogo con Meganoticias, Roberto Sánchez aseveró que “profundizando nuestra relación histórica con Chile, creo que podemos hermanarnos más“.

“La vida, la democracia, el derecho de los pueblos, la convivencia pacífica, el comercio transfronterizo son temas de derechas e izquierdas y nosotros vamos a respetar“, ahondó sobre el tema.

Recordó también que “Chile comparte con nosotros una historia milenaria“, y reveló que parte de su familia vive en nuestro país.

“Tenemos muchos compatriotas allá en Chile. Allá está mi familia Sánchez, mi familia Palomino, mis tíos están allá (…) hace más de 10, 20 años”, detalló.