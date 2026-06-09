La compañía presentó como primer producto una bebida con sabor a piña y coco, elaborada con ingredientes como miel orgánica, azúcar de caña y cafeína natural.

Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ingresó oficialmente al mundo de los negocios con el lanzamiento de SOLLOS, una nueva marca de bebidas energéticas elaboradas con yerba mate orgánica proveniente de Brasil.

El emprendimiento fue creado junto a un grupo de jóvenes socios y tiene su base de operaciones en Palm Beach, Florida.

La compañía presentó como primer producto una bebida con sabor a piña y coco, elaborada con ingredientes como miel orgánica, azúcar de caña y cafeína natural. Además, recientemente obtuvo la certificación orgánica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Desde la empresa destacan que el producto ofrece “sabor superior” y una fuente de energía de origen vegetal orientada a personas con estilos de vida activos.

Barron Trump debuta con su emprendimiento: lanza bebida energética de yerba mate y desata polémica por su precio

A través de su plataforma digital, SOLLOS explica que la bebida fue diseñada para acompañar distintos momentos del día. “SOLLOS está diseñado alrededor del ciclo del Sol, haciéndola una bebida versátil que puedes disfrutar a lo largo del día. Desde un refrescante comienzo para iniciar tu mañana, hasta un levantón en la tarde e, incluso, como un mezclador en la noche, SOLLOS está hecho para mover tu día”, señala la descripción oficial de la marca.

Sin embargo, el estreno comercial no estuvo exento de cuestionamientos. El paquete de 12 latas tiene un valor de 39 dólares, equivalente a cerca de 36 mil pesos chilenos, lo que deja cada unidad por encima de los 3 dólares. El precio generó reacciones entre consumidores y usuarios de redes sociales, algunos de los cuales consideraron excesivo el costo del producto frente a otras alternativas disponibles en el mercado.

Pese a las críticas, la nueva empresa de Barron Trump ha despertado interés tanto por el peso de su apellido como por su propuesta enfocada en el estilo de vida al aire libre característico de Florida.

Además de las bebidas, la marca comercializa artículos promocionales como gorros, sudaderas, bolsos y accesorios, en una estrategia que busca posicionar a SOLLOS como una marca de estilo de vida y no únicamente como una bebida energética.