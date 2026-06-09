Terremoto en Filipinas: muertos aumentan a 41 y las réplicas obligan a atender a las víctimas a la intemperie

La única posibilidad de acceder a algunos lugares es a través de helicóptero, lo que ha retrasado la entrega de ayuda.

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Las continuas réplicas están dificultando las tareas de rescate en las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que afectó este lunes a la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, algunas de las réplicas han alcanzado magnitudes de hasta 6,7, por lo que los equipos de rescate “avanzan con mucha cautela. Es un desafío”, según precisó Rodrigo Sosmena, el jefe de la defensa civil en la provincia de Sarangani, una de las más afectadas.

En esa zona, algunos lugares solo son accesibles en helicóptero, lo que retrasa aún más la entrega de ayuda a los damnificados.

Atienden a víctimas a la intemperie por réplicas en Filipinas

Incluso, en General Santos, la ciudad más grande de la región, el personal médico ha debido atender a sus pacientes en la calle, debido al temor por las réplicas.

Una funcionaria del recinto le contó a los medios de prensa que llegaron al lugar que “el hospital sufrió numerosos daños (y la alcaldía) decidió que no podíamos utilizar el edificio“.

El terremoto de magnitud 7,8 provocó que se emitieran órdenes de evacuación en zonas costeras del sur de Filipinas y en la vecina Indonesia, y activó alertas de tsunami en varios países.