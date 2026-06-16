Díaz-Canel convocó al Comité Central del PC cubano para evaluar sus reformas económicas

El pleno extraordinario tendrá lugar este miércoles en un contexto marcado por la contracción persistente de la economía de la isla.

GOBIERNO DE CUBA.

El pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba evaluará esta semana la propuesta del presidente Miguel Díaz-Canel para implementar reformas económicas con el propósito de hacer frente a la profunda crisis que afecta a la isla.

Según lo reportado por los medios cubanos, tras la convocatoria del mandatario, la instancia se reunirá este miércoles en un pleno extraordinario que tendrá lugar en un contexto marcado por la contracción persistente de la economía.

Lo anterior, debido al endurecimiento de las sanciones aplicadas por Estados Unidos, que incluyen medidas contra los inversores extranjeros y turistas de la isla.

Reformas económicas que evaluará el Comité Central en Cuba

De acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de julio por el mandatario de Cuba, las reformas económicas que busca implementar contemplan ampliar la participación privada, en particular en los sectores turístico e inmobiliario, en los que espera incorporar “nuevos actores”.

Díaz-Canel adelantó en la oportunidad que se aumentará la autonomía de las empresas estatales en materia de salarios, además de inversión de utilidades e importación y exportación.

Al explicar las reformas en Cuba, Díaz-Canel dijo que su propósito es dinamizar la economía y abrir las puertas a los inversionistas extranjeros, y aseguró que se realizarán en el menor tiempo posible.

Además, mencionó “una reestructuración del aparato del Estado”, con menos ministerios y “una reducción importante” de los empleados estatales, lo que será votado en julio por el Parlamento.