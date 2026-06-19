Los factores que explican el retraso en el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

CASA BLANCA.

Para este viernes, en Suiza, estaba previsto el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el memorando de acuerdo firmado en la víspera, pero desde ambas partes se confirmó que, debido a diversos factores, el encuentro sufrió un retraso, aunque no precisaron cuándo se concretará.

La información se conoció horas antes de que Israel y Hezbollah acordaran un alto al fuego tras los ataques ordenados por Benjamin Netanyahu en su sur del Líbano, que era uno de los temas por los cuales Irán se negaba a comenzar las negociaciones en el país helvético.

“Hezbollah e Israel acordaron un alto el fuego“, le dijo a la agencia Reuters un funcionario estadounidense, quien añadió que los negociadores de Estados Unidos y Qatar alcanzaron el acuerdo con la ayuda de Irán.

Previo al anuncio del acuerdo entre ambas partes, el Ejército de Israel había informado de la muerte de cuatro de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte de la milicia chií al sur de Líbano.

Estados Unidos confirmó retraso en negociaciones con Irán

Pese al acuerdo entre Israel y Hezbollah, tanto el gobierno suizo como Washington confirmaron que se pospusieron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

De hecho, la Casa Blanca ratificó que el vicepresidente, JD Vance, quien acudiría en representación de Donald Trump, no ha dejado la capital estadounidense.

“Nuestro plan es ir a Suiza; no sé exactamente cuándo. La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos (de ambos países)”, manifestó Vance.

Además, desde la sede del gobierno norteamericano se justificó la demora en que la logística de este tipo de negociaciones “nunca ha sido sencilla ni predecible“.

El lugar elegido para la reunión en Suiza es el complejo turístico de Bürgenstock, una apartada localidad de los Alpes de difícil acceso y óptima seguridad.