La disputa que se abrió entre Giorgia Meloni y Donald Trump

La guerra en Irán y los posteriores ataques de Trump al Papa León XIV fueron el punto de partida de una grieta que amenaza con intensificarse.

Un nuevo episodio de tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, amenaza con profundizar la grieta que se abrió entre ambos desde que el primero emprendiera una guerra contra Irán y arremetiera contra el Papa León XIV por oponerse a ella.

Pese a que Meloni se posicionaba como la aliada europea más próxima a Trump, en un contexto en que éste se ha alejado políticamente del “Viejo Continente”, la reciente reunión del G7 en Francia volvió a abrir una disputa entre ambos. Incluso, generó que el canciller italiano Antonio Tajani cancelara su visita a Estados Unidos a modo de protesta.

En una entrevista que Trump concedió al medio televisivo italiano La 7, dijo que Meloni le “rogó” que se tomase una foto con ella. “Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!“, dijo el mandatario estadounidense.

En respuesta Meloni dijo estar “francamente atónita”. “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con los aliados”, dijo. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Meloni calificó las declaraciones de Trump como “inventadas” y reafirmó que “ni yo ni Italia suplicamos jamás”.

Con todo, Trump reafirmó sus dichos mediante su cuenta de Truth Social y teorizó que la popularidad de Meloni es baja “posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear”. También criticó que Italia no haya dejado a Estados Unidos utilizar sus pistas de aterrizaje en territorio italiano durante el conflicto con Irán.

“Ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho. Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana”, fue la respuesta que Meloni en inglés esta jornada, mediante Instagram.