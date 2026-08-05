La iniciativa busca disminuir la influencia del azar en la asignación de cupos y fortalecer otros elementos dentro del proceso de admisión.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado y que busca cambiar el actual mecanismo basado principalmente en la asignación aleatoria de cupos.

La propuesta recibió 111 votos favorables, 28 en contra y una abstención, permitiendo que avance una reforma que plantea reemplazar el modelo vigente por un esquema mixto compuesto por dos vías de ingreso: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA).

Ambos mecanismos funcionarían mediante una plataforma centralizada a cargo del Ministerio de Educación, combinando criterios de selección definidos por los establecimientos con un sistema de distribución al azar para completar las vacantes disponibles.

Congreso aprueba reforma al SAE y proyecto que modifica el sistema de admisión escolar pasa al Senado

La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó la aprobación en la Cámara Baja y afirmó que el resultado representa un paso relevante para modificar un sistema que, según el Ejecutivo, ha generado cuestionamientos durante la última década.

“Estamos muy contentos porque hoy hemos avanzado con un proyecto de ley muy importante para nuestro gobierno. Hemos tenido un gran respaldo para modificar el sistema de admisión que lleva 10 años funcionando”

La secretaria de Estado señaló que durante este período diversas familias y comunidades educativas han manifestado reparos respecto al funcionamiento del SAE, argumentando que algunos proyectos educativos no han podido mantener sus características debido al actual modelo de ingreso.

“10 años en que hemos conocido diversos testimonios de personas de postulantes a quienes no se les ha reconocido el mérito de proyectos educativos, que se han visto debilitados por no poder tener un sistema o un proceso de admisión que sea coherente con ese proyecto”

Arzola sostuvo además que la iniciativa busca disminuir la influencia del azar en la asignación de cupos y fortalecer otros elementos dentro del proceso de admisión.

“Hoy día estamos avanzando en revertir esa situación, en volver a reconocer el mérito y en reducir el peso que está teniendo el azar en la asignación de las vacantes del sistema educativo”.