El inédito manuscrito de Mozart con siete piezas musicales que fue encontrado en París

El manuscrito de 44 páginas contiene lecciones de arpa y flauta que serán interpretadas por una orquesta francesa este domingo.

A más de 200 años del fallecimiento del influyente compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, conservadores históricos siguen descubriendo pasajes inéditos de su vida. En esta ocasión, el descubrimiento tiene relación con un manuscrito suyo con siete piezas musicales.

Según comunicó la Biblioteca Nacional de Francia, el manuscrito cuenta con siete piezas para flauta y arpa nunca antes escuchadas. Serán interpretadas por primera vez este domingo por la Orquesta Filarmónica de Radio France.

Fue el conservador del departamento de música de la biblioteca, François-Pierre Goy, quien halló el documento a inicios de febrero entre una pila de otros veinte manuscritos que deseaba analizar antes de jubilarse.

Las piezas corresponden a lecciones de composición que Mozart impartió a la hija del duque de Guînes, Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, entre mayo y julio de 1778, cuando tenía 22 años.

Entre los elementos que le permitieron al conservador atribuir el documento a Mozart están unas llaves de sol “bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante” y unos sellos idénticos a una copia del Concierto para flauta y arpa del compositor que fue encargada por el duque de Guînes.

Las 44 páginas fueron sometidas a un peritaje que recién a fines de abril de este año validó su autenticidad. En este proceso estuvo involucrada la Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo.