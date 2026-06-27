Terremotos en Venezuela: cifra de muertos se eleva a 1.430 y heridos llegan a 3.238

Tras un nuevo balance entregado por las autoridades, se actualizó el número de familias que se encuentran en refugios temporales y el estado de la ayuda internacional que ha llegado a Venezuela.

En la medida de que avanzan las labores de rescate y remoción de escombros, el número de muertos y heridos tras los terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles ha seguido aumentando.

Durante esta tarde, el gobierno de aquel país dio a conocer que los fallecidos ya llegan a 1.430, mientras que los heridos están cifrados en 3.238. De esta forma, son casi 500 las víctimas fatales que se suman respecto al último reporte oficial, el cual había contabilizado al menos 920 decesos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que hay 3.142 familias en refugios temporales y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas impactadas.

En cuanto al estado de la ayuda internacional que están enviando los gobiernos de diferentes países, el viceministro de Venezuela, Oliver Blanco, aseguró que en las últimas horas han recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

Continúan la búsqueda de desaparecidos tras los terremotos que sacudieron Venezuela

A tres días de los terremotos en Venezuela, los equipos de rescate siguen en la intensa búsqueda de los desaparecidos y mientras remueven los escombros, se prevé que el impacto podría ser aún mayor.

De hecho, Organización de las Naciones Unidas (ONU), cifró en 50 mil la cantidad de personas que estarían desaparecidas.

Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) proyecta que hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por la tragedia.

De acuerdo al análisis inicial de imágenes por satélite con el que cuenta la OIM, el 31,5% de los edificios en Catia La Mar, al norte de Caracas, ha sufrido daños.