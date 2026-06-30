La historia que conmueve al rock venezolano: la banda que perdió a todos sus integrantes tras el terremoto

Los jóvenes músicos se encontraban ensayando en un edificio de La Guaira cuando la estructura colapsó a causa de los devastadores terremotos.

La escena musical venezolana vive uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte de los cuatro integrantes de la banda de rock Van Der Dijs, también conocida como Vanderdis, quienes perdieron la vida durante los devastadores terremotos que afectaron al país.

De acuerdo con reportes internacionales, los músicos se encontraban ensayando en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarena, estado La Guaira, cuando un segundo movimiento telúrico provocó el colapso de la estructura. Tras varias horas de labores de rescate, los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de los artistas.

La conmovedora historia que conmueve al rock venezolano: la banda que perdió a todos sus integrantes tras el terremoto

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista.

El fallecimiento de los jóvenes fue confirmado por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que expresó su profundo pesar por la partida de quienes consideraba una de las agrupaciones emergentes con mayor proyección dentro del rock venezolano.

“Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música. En la historia del CCAM quedó su talento, su energía desbordante y sus ganas de dejar huella sobre los escenarios”, señaló la institución en un emotivo mensaje difundido en redes sociales.

La agrupación, creada en 2024, había logrado captar la atención de la escena alternativa gracias a una propuesta que fusionaba nu metal, rap rock y rock alternativo, además de letras directas que conectaron con una nueva generación de seguidores.

Su crecimiento artístico se consolidó luego de participar en el reconocido Festival Nuevas Bandas, plataforma que impulsa a los talentos emergentes del país. Entre sus canciones más populares destacan “15 Minutos”, “VENPAKA” y “¿DÓNDE ESTÁN?”.

Apenas cinco días antes de la tragedia, Van Der Dijs había ofrecido un concierto con lleno total en la Sala Experimental del CCAM como parte del ciclo “El Hades”, presentación que terminó convirtiéndose, sin saberlo, en la última de su carrera.

El grupo tenía previsto volver a los escenarios el sábado 27 de junio, cuando compartiría cartel con la banda Arkaicos, espectáculo que finalmente no pudo realizarse debido al desastre.