“Están con una paranoia de espionaje”: la denuncia que hizo Topos de Chile contra militares venezolanos

Los rescatistas chilenos se encuentran apoyando con las labores en las zonas afectadas por los terremotos, pero su labor se ha visto impedida por el hostigamiento de uniformados.

El líder de los Topos de Chile, Francisco Lermanda, denunció el hostigamiento que están sufriendo por parte de militares venezolanos, en medio de las labores de rescate que realizan en dicho país tras los terremotos que azotaron a Caracas y La Guaira.

Varios de sus integrantes han tenido que enfrentar diversos controles, los que han interrumpido el trabajo que llevan a cabo.

“Dos médicos y dos ingenieros salieron de la zona a buscar cobertura para comunicarse un minuto con sus familias y de vuelta, los militares no los dejaron entrar. Así de simple. Mostraron documentos y nada”, contó Lermanda a LUN.

Según el líder de Topos de Chile, los militares venezolanos “están con una paranoia de espionaje. A una de las rescatistas la controlaron ocho veces. Nombre, documentos, en qué trabajaba en Chile y que son espías. Es un interrogatorio. Con ella, el militar se quedó parado mirándola mucho rato”.

En otra ocasión, uniformados “se metieron hasta los túneles que hacemos para encontrar sobrevivientes. A dos franceses los sacaron de las patas para afuera“.

“Creo que el problema no somos nosotros. Son los voluntarios que están junto a nosotros trabajando. Son 350 o 400 que nos obedecen a nosotros, siguiendo nuestro lema que es Nadie mejor que todos juntos.