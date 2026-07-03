Los argumentos tras la auditoría hostil a Trump que preparan los demócratas en Estados Unidos

Según lo expuesto, desde que ganó las elecciones en 2024, el presidente ha monetizado su cargo por un valor de miles de millones de dólares.

CASA BLANCA.

Políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos están preparando lo que califican como una “auditoría hostil” al presidente Donald Trump y su círculo más íntimo.

De acuerdo con lo reportado por el medio Axios, el propósito de la medida es exponer e intentar poner fin a la que definen como la presidencia más lucrativa en la historia del país norteamericano.

Lo anterior, luego de que durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden los republicanos pasaron años investigando los negocios de la familia del entonces mandatario, aunque en la actualidad han protegido a Trump del escrutinio.

Los argumentos tras la auditoría hostil a Trump

Según lo expuesto por fuentes a las que accedió el citado medio, desde que ganó las elecciones en 2024, Donald Trump ha monetizado su cargo por un valor de miles de millones de dólares, “con familiares, amigos y donantes sacando provecho de ello“.

Pese a que el mandatario niega cualquier conflicto de intereses, los demócratas califican la situación como una “fiebre del oro presidencial” y la consideran como “la corrupción personificada“.

Las mismas fuentes recalcaron que, en caso de que el Partido Demócrata gane la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, planean sepultar al círculo de Trump bajo “una lluvia de citaciones judiciales”.

Es que, según apuntan, las personas que rodean al mandatario, como sus familiares, personas designadas y aliados, pueden ser obligadas a testificar bajo juramento, a diferencia del presidente.

Los demócratas apuntan, entre otros temas, que el negocio de criptomonedas que apenas existía cuando Trump asumió el cargo le generó aproximadamente 1.200 millones de dólares, eclipsando, en un solo año, el imperio inmobiliario que le llevó décadas construir.

Además, una investigación del New York Times reveló que Donald Trump Jr., Eric Trump y los hijos del secretario de Comercio, Howard Lutnick, tienen vínculos con al menos 14 empresas que buscan 8.900 millones de dólares en apoyo federal para acuerdos relacionados con minerales críticos.

A ellos se suma Jared Kushner, yerno de Trump, quien ha recaudado “miles de millones de dólares de los gobiernos del Golfo mientras lideraba las conversaciones de paz en Oriente Medio”.