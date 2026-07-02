VIDEOS – Terremotos en Venezuela: así fue como Bomberos chilenos rescataron a hombre que estuvo más de 170 horas bajo los escombros

Tras rescatarlo de entre las ruinas, la Cruz Roja venezolana trasladó a Hernán Gil a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

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Integrantes del equipo USAR formado, entre otros, por voluntarios de Bomberos de Chile, lograron rescatar con vida a un hombre de 43 años, a más de una semana del doble terremoto que dejó miles de muertos en Venezuela.

De acuerdo con lo reportado por los medios acreditados en ese país, se trata de Hernán Alberto Gil Flores, que trabajaba como vigilante en uno de los edificios que colapsaron tras los sismos del 24 de junio.

Según precisaron las informaciones, el ciudadano venezolano permaneció atrapado en el sótano y bajo los escombros durante más de 170 horas.

Los informes apuntan a que los integrantes del equipo de rescate lo encontraron bajo un escritorio, donde buscó refugio durante los terremotos.

Tras sacarlo de entre las ruinas, la Cruz Roja venezolana trasladó a Hernán Gil a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

El trabajo de los chilenos para rescatar a Hernán Gil

Esta madrugada, Bomberos de Chile difundió por sus redes sociales imágenes del vigilante venezolano, tras solicitarle que mirara hacia la cámara que lo apuntaba, con el propósito de confirmar que los escuchaba.

“Trata de mantenerte con las antiparras puestas, por los escombros que están saliendo“, le dijeron, a la vez que le pidieron que se pusiera los lentes que le pasaron para que los fragmentos pequeños no entraran en sus ojos.

El trabajo para rescatar a Hernán Gil fue lento y meticuloso, con el propósito de evitar que cualquier movimiento provocara un nuevo colapso.

Además de los voluntarios chilenos, en el trabajo tomaron parte rescatistas de El Salvador, Costa Rica y Portugal, entre otros países.